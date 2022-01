Man aangereden op A50 bij Sint-Oedenrode: snelweg dicht in beide richtingen

Video Container met accu's vat vlam in Best

BEST - In een speciale opslagcontainer voor accu's in Best is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De hulpdiensten probeerden met veel water de container af te koelen. Een waterstraal moest ervoor zorgen dat gevaarlijke dampen neersloegen. De brandweer meldde rond 15.45 uur dat de situatie onder controle is.

