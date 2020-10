Man opgepakt in Best voor verkoop van gestolen wietolie ter waarde van 200.000 euro

Sluisdeu­ren Schijndel piepten en kraakten: nu onderhoud voorkomt grote ellende

12 oktober SCHIJNDEL - Het is muisstil in het Máximakanaal en in de Zuid-Willemsvaart tussen Den Bosch en Veghel. Geen schip te zien. Dat komt omdat de jubilerende sluis Schijndel heel hard toe is aan een flinke opknapbeurt. De sluisdeuren liggen al op de kant. Nu de rest nog. ‘De schade is zo nog te overzien. Als het echt fout gaat, heb je een stremming van een paar maanden’.