Man overnacht illegaal op camping in Best met tas vol kleine wapens

Wooninitia­tief Molenhuis tien jaar in Best: ‘Het is een uniek project geworden’

BEST - Afgelopen week was het precies tien jaar geleden dat de bewoners van wooninitiatief Molenhuis in Best de sleutels kregen overhandigd van hun woonappartementen. Een uniek initiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In die tien jaar groeide dit uit tot een hechte woongroep. Reden voor een feestje.

5 september