Man raakt gewond bij steekpartij in Best, verdachte gaat er vandoor

BEST - Een man is zaterdagavond rond 19.00 uur gewond geraakt bij een steekpartij aan de I.B.C.-weg in Best. Dat meldt de politie. Het incident vond plaats in een tijdelijke huisvesting, waar twee bewoners ruzie kregen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling.