Man steelt glas bier op terras in Sint Oedenrode, politie houdt hem na vluchtpoging aan

Zomerserie Het veranderde dorpshart: Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode lang leeg

7:01 SINT-OEDENRODE - De historie van de Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode gaat minstens terug tot 1876. Het hotel-restaurant op de Markt had al verschillende exploitanten gehad en in de tijd dat de historische foto werd gemaakt, was Piet Barten uitbater (van 1930 tot 1940).