Man uit Breugel sluit zichzelf per ongeluk op in schuurtje, maar wordt ontdekt en gered door SOS-signaal

BREUGEL - Een man in Breugel kon zondagochtend gered worden uit zijn schuur door morsecode. Het alom bekende SOS (Save Our Souls) heeft weer eens een leven gered.

,,We kregen vanmorgen rond 10.00 uur wel een hele bijzondere melding", laat een wijkagent via Instagram weten. ,,Een oplettende buurtbewoner die aan de Doormanlaan in Breugel woont, hoorde al ruim een halfuur een geluid, hout op hout, wat volgens hem een SOS-signaal betrof.”

Deze bewoner deelde het opvallende signaal niet alleen met de politie, maar ook in de buurtpreventieapp. Daarna werd het stil.

Schuur

Wat bleek; de buurtbewoner had het goed gehoord. Een 59-jarige bewoner van de Van Galenstraat had zichzelf per ongeluk opgesloten in de schuur. Daar was hij bezig met wat reparaties.

Een buurvrouw die lid is van de buurtpreventieapp kon de man uit zijn schuurtje bevrijden.

Morsecode

SOS is de naam voor het internationale noodsignaal voor gebruik in draadloze communicatie. Door gebruik te maken van licht- of geluidsignalen kunnen mensen in nood zo van zich laten horen.

De morsecode voor SOS is ... - - -... wat staat voor drie keer een kort signaal, dan drie keer een lang signaal, gevolgd door weer drie keer een kort signaal.

Dat het signaal staat voor Save Our Souls of Save Our Ships is er later bij bedacht.