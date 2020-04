Man uit Rooi (51) maakt ruzie in winkel en wordt gearresteerd

Fietser gewond na botsing met bestelbus in Best

10:29 BEST - Op de kruising van de Oirschotseweg met de Bokvelden in Best zijn een bestelbus en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde zaterdagochtend rond 09.45 uur. De fietser is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.