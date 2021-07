Man valt pakketbezorger aan in Best maar raakt zelf gewond

Lichaam van Duitse soldaat uit Tweede Wereldoor­log gevonden in Best door speurder met metaalde­tec­tor

29 juni BEST - Het stoffelijk overschot van een Duitse soldaat is maandag gevonden door iemand met een metaaldetector in Best. Hij had zoveel munitie in zijn veldgraf liggen, dat de detector erop aansloeg. Uit onderzoek van de Koninklijke Landmacht gaat het om een soldaat die in 1944 tijdens operatie Market-Garden is gedood.