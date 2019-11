Marcel Fränzel is de nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Sint Anthonis

Fränzel moet zorgen voor goede, werkbare bestuurlijke verhoudingen in de gemeente. Die speciale opdracht krijgt hij mede naar aanleiding van een verzoek van het CDA in Sint Anthonis. Die partij wilde een onderzoek naar de bestuurscultuur naar aanleiding van de stevige speech van Marleen Sijbers vorige week.

Fränzel was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht. Ook was hij extern voorzitter fusie Aalburg, Werkendam en Woudrichem en waarnemend burgemeester in Veghel, dat opging in de nieuwe gemeente Meierijstad. Ook van Meierijstad was Marcel Fränzel waarnemend burgemeester. Daarna volgden Oosterhout en tot december 2019 de gemeente Altena.