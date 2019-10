Marco van Hoof uit Best: ‘Sommige honden doen alles voor een balletje’

BEST - ,,Door onze manier van trainen lopen we voorop. Wereldwijd speuren onze honden naar drugs of explosieven en werken ze nauw samen met politie of mensen uit de krijgsmacht.” Aldus Marco van Hoof uit Best.

Marco van Hoof, eigenaar van DACH Police-Dogs and Services uit Best, traint vol passie al meer dan 45 jaar honden. Hij begon als hondengeleider bij de luchtmacht en de Politiehondenvereniging, maar besloot 27 jaar geleden voor zichzelf te beginnen. In de loop der tijd ontwikkelde hij een eigen trainingsprogramma.

,,Het zijn bijna altijd herdershonden”, vertelt hij. ,,Dat komt omdat ze moedig zijn, echte bikkels en beschikken over driften. Dat betekent dat ze écht heel graag een balletje willen opsporen.” Van Hoof vervolgt: ,,Daar maak je gebruik van door het steeds moeilijker te maken voor de hond om dat balletje te vinden. Zo simpel leer je ze eigenlijk te zoeken naar bijvoorbeeld vrachtwagens waar mensen in gesmokkeld worden. Of naar drugs of explosieven.”

Anderhalf jaar

Het klinkt dan wel simpel, maar bij de training komt veel kijken. Volgens Van Hoof is er al gauw anderhalf jaar nodig om een geschikte pup op te leiden. Die vindt hij omdat ze hem, vanwege zijn goede reputatie, vanuit allerlei landen in Europa worden aangeboden. Zelf fokken heeft hij overigens ook gedaan. Inmiddels heeft hij al honderden honden afgeleverd aan opdrachtgevers wereldwijd. Met name Amerika is een grote afnemer. ,,Vaak wordt zo’n hond de partner van een politieagent. Die honden worden daar ook echt zo beschouwd. Als zo’n hond overlijdt krijgt hij een begrafenis die zijn weerga niet kent.” Van Hoof traint ook honden die mee op stap gaan met speciale eenheden. Ze gaan letterlijk mee de oorlogsgebieden in en worden, in een harnas vastgesnoerd aan een persoon, gedropt boven vijandelijk gebied.