Marechaussee beboet vijf wildcrossers op eigen terrein Oirschotse Heide

Elektroni­ca­fa­bri­kant Neways schrapt 250 arbeids­plaat­sen, voor klein deel ook in Son

26 november SON - Neways gaat 250 arbeidsplaatsen schrappen, vooral in Duitsland. In vestigingen in Son en Echt zullen naar verwachting enkele tientallen banen komen te vervallen. Dat heeft de Sonse producent van elektronica donderdag bekendgemaakt.