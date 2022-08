Mariaklok terug in Sint-Oedenrode: ‘De Mariaklok hoort in Rooi en wel in de Knoptoren’

,,De Mariaklok hoort in Rooi en wel in de Knoptoren”, verzekert Tonnie Donkers. Hij hoorde dat de Boskantse Dorpsraad de klok ingeruild had bij restaurateur Daelmans in Lierop en tipte Gerdien van den Brand. ,,Er zit namelijk een verhaal achter deze klok”, weet Donkers. ,,Het opschrift vertelt: ‘Twee van de Knoptoren gingen verloren. Door d’ offerzin van het gemeentebestuur zijn wij uit gedeeltelijke rijksvergoeding geboren’.”

Donkers: ,,In de Tweede Wereldoorlog haalden Duitsers massaal klokken weg om er oorlogsmateriaal van te maken. Ook de drie klokken in de Knoptoren gingen op transport naar Duitsland. Eén klok werd gered voordat de trein vertrok. In 1949 bepaalde het bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen dat er een vergoeding was voor nieuwe klokken. Het Rooise gemeentebestuur besliste echter dat één klok in de Knoptoren voldoende was en verdeelde het geld voor klokken in de nieuwe Boskantse kerk, de gerestaureerde Ollandse kerk en een luidklokje voor het nieuwe scholencomplex in Eerschot. Door deze offerzin van de gemeente heeft de Knoptoren - in plaats van drie klokken - nog maar één luidklok.”

Klepel verdwenen

Gerdien en Harrie van den Brand zijn via de Stichting Knoptoren en Kunsstichting Meierijstad nauw betrokken bij de Rooise historie. Gerdien: ,,Na de tip van Tonnie Donkers ging ik met een medebestuurslid naar de restaurateur. Die vertelde dat er drie offertes uitstonden voor de Mariaklok. Vooral in de Biblebelt is er vraag naar luidklokken. Het bestuur van de Knoptoren vond het jammer, maar had geen geld voor de klok. Toen besloten mijn man en ik om deze klok uit 1957 te financieren. De klepel is verdwenen, maar mijn man maakte een houten hamer die bijna het geluid evenaart. Onze buurman vervaardigde een verrijdbare klokkenstoel en tot er een bestemming is gevonden staat de Mariaklok veilig in onze huiskamer.”

Arie van Alebeek namens de Boskantse dorpsraad: ,,Om de kerktoren met één klok te behouden moesten we de Mariaklok opofferen. Het is ons totaal ontschoten dat de Knoptoren de eerst gegadigde was. Anders hadden ze natuurlijk voorrang gekregen. Ik ben blij dat het niet te laat is en hoop dat de Mariaklok uiteindelijk in de Knoptoren hangt.”

Of deze klok ooit weer in de toren hangt, is onzeker. Maar tijdens de Open Monumentendag op 10 en 11 september is de Mariaklok met haar historisch verhaal en melodieuze klank in de Knoptoren. Gerdien: ,,Elke klok heeft een eigen karakter en naar mijn mening heeft deze een Boskants geluid.”

Volledig scherm De Mariaklok - bovenste klok - hing voorheen in de toren van de Boskantse kerk