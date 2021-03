Marinus Kerkhof (1925-2021) uit Nijnsel stapte in zijn auto en schafte raad

Best heeft er een ‘WOW-kunstwerk’ bij

17 maart BEST - ‘Creëer een WOW-effect’ luidde de opdracht aan de groep jonge ondernemers van het ‘Best Tech Lab’ van de basisscholen in Best. Dat is gelukt. Alle ideeën van de kinderen hebben, dankzij kunstenaar James Jetlag, geleid tot een prachtig graffiti-kunstwerk. ‘The Best Tech Lab Interactive Wal’, met QR-codes die leiden naar verhalen van inspirerende ondernemers.