Marjo uit Best: ‘Ik had al insectenhotels toen ze nog niet hip waren’

BEST - Een diervriendelijke tuin waar ruimte is voor allerlei beestjes. Die opdracht kreeg de hovenier tien jaar geleden mee. En het is hem gelukt. Egels, muizen, vogels en slakken scharrelen rond en er hangen zo’n 20 insectenhotels aan de muur. ,,De gehoornde metselbij kan achteruit in zo’n klein gaatje steken om eitjes te leggen.”

Dat hele proces heeft Marjo van der Marck, natuurliefhebster, namelijk al verschillende keren gevolgd. ,,Dan zat ik boven te werken, maar ging ik toch weer even beneden kijken” lacht ze. ,,De gehoornde metselbij gaat door zo’n klein gaatje het insectenhotel binnen, legt er wat stuifmeel in, gaat eruit en steekt dan achteruit datzelfde gaatje weer in om een eitje te leggen. Dat hele proces herhaalt zich een paar keer en na een jaar komen de eitjes uit. Het eerste is altijd een mannetje, die wacht dan tot de andere uitkomen. Dat zijn allemaal vrouwtjes en daar springt ie dan meteen bovenop! Prachtig toch!”

Fruit plukken

Als kind moest ze haar ouders helpen in de moestuin en met fruit plukken. ,,Mijn moeder leerde me dan wel over de vogeltjes en zo, maar mijn echte interesse voor de natuur kwam pas later. Ik vind het belangrijk dat alles kan groeien en bloeien en dat begint echt al bij de voortuin. Ik begrijp dat er gezinnen zijn die alles betegelen of kunstgras leggen, want dat is lekker makkelijk. Toch weet ik zeker dat ik minder onderhoud heb aan mijn tuin. Ik hoef geen onkruid tussen de tegels weg te halen.”

Bladeren

Twee keer per jaar gaat ze met de snoeischaar aan de gang en een keer per jaar wordt de heg geknipt. ,,En dat is het. Ik laat het afgevallen blad liggen, want dat is goed voor de grond en het blijft lekker vochtig. Tussen die bladeren scharrelt van alles rond. Al die beestjes kunnen daar hun voedsel vinden. Ze hoeven alleen maar voor zichzelf te zorgen. Er is eten genoeg, daarom ze zijn nooit agressief. Die bijen trouwens ook niet, want ze leven niet in een gemeenschap die ze moeten verdedigen.”

Egel

Vorig jaar logeerde een egel met kleintjes in de tuin. Egels eten de slakken die tussen de bladeren op de grond scharrelen. Toch willen veel mensen geen slakken in de tuin. ,,Nou, ik heb natuurlijk niet zo’n strakke tuin, maar gek genoeg zie ik nooit aangevreten planten.”

Quote Laatst kwam een vrouw mij bedanken dat ik dit allemaal zo in stand houd voor de beestjes Marjo van der Marck, Tuinliefhebber

Tien jaar geleden had ze al insectenhotels, van bamboe. Daarna is ze overgegaan op stammetjes en houtblokken waarin ze gaatjes boorde. ,,De insecten kwamen er meteen op af! En tussen die stammetjes leeft ook van alles, want ze kunnen er tussen kruipen. Andere mensen vinden het misschien een rotzooitje, dat ik al dat blad maar laat liggen. Ieder heeft nou eenmaal een andere smaak. Maar ik hoef nooit te wieden. Laatst kwam een vrouw mij bedanken, dat ik dit allemaal zo in stand houd voor de beestjes, maar ik vind het eigenlijk heel normaal.”