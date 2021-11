Marleen Benschop was niet bang voor de dood

Met taal had ze altijd al iets gehad, vertelde Marleen Benschop in het Bijna Thuis-huis aan de Vinklaan in Son. En nieuwsgierig was ze ook, de geboren en getogen Randstadse. Dus solliciteerde ze in 1994 op de functie van correspondent voor het ED, de ‘ogen en oren’ van de krant voor in dit geval in Son en Breugel. Gaandeweg ontdekte ze dat je ook een passie kunt ontwikkelen voor de (lokale) politiek. Daarover schreef ze veel en heel toegankelijk. Wat haar daar in aantrekt? ,,Vooral in het dorp heeft die gemeente immers veel impact op zijn inwoners. Beslissingen betekenen meteen iets voor veel mensen”, aldus Marleen tijdens het interview.