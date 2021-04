Eindelijk weer samen muziek maken

14:07 SON EN BREUGEL - Christiaan, Dana, Dries en Fay zijn blij dat ze eindelijk weer naar Muziekschool Music Dock in Son en Breugel mogen. Eigenaresse Eva Wiselius had wel online lessen geregeld, maar dat had toch zijn beperkingen door slechte Wifi en vertraagd internet. Ook de muzikale beleving is online anders dan live.