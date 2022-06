Mascot vluchtte twee keer, maar is nu gelukkigste man ter wereld tussen de Rooise koeien

Geen parkeerga­ra­ge, wel tiny houses en meer horeca op het Dorpsplein: Bestenaren spuien ideeën

BEST - Hete hangijzers zijn er genoeg in Best. Want is een nieuw, groot gemeentehuis wel nodig als veel online kan? Meer winkels en horeca komt het Dorpsplein ten goede. Oh, en hoogbouw is prima. Tenzij de balkons groen zijn en zonlicht verzekerd blijft. Inwoners van Best hebben genoeg adviezen, zo valt te leren uit de ‘bruisdag’ waar ze worden uitgedaagd om mee te denken met de gemeente.

