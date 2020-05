Matthijs uit Best naar halve finale Biologie Olympiade: 'Maar natuurkunde vind ik nog leuker’

Jubilerend IVN schenkt BSO’s in Best zoete verrassing

19:30 BEST - IVN Best viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan en schenkt aardbeitorens aan de buitenschoolse opvangcentra (BSO) in Best. De aardbeitorens zijn gemaakt door Campus Vitaal. Aardbeienkwekerij Van Beerendonk schonk meer dan 300 planten, die door de kinderen onder leiding van het IVN in de torens zijn geplant.