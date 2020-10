Máxima opent vanuit werkkamer Amerikaanse vestiging van Prodrive in Son

BOSTON/SON - Hightech toeleverancier Prodrive in Son opende zijn vestiging in Amerika met een druk op de knop van onder meer koningin Máxima.

Een openingsceremonie gaat in Amerika niet zonder slag of stoot. Veel hoogwaardigheidsbekleders willen hun officiële zegje erover doen en dat was donderdag bij de opening van de nieuwe fabriek van het Sonse Prodrive in Boston niet anders. Daar werd behalve de gouverneur en de ambassadeur zelfs koningin Máxima bij betrokken, ook al was het vanuit haar werkkamer in Paleis Huis ten Bosch.

Volgens woordvoerder Karel van Gerven van Prodrive gaan er in de 10.000 vierkante meter metende vestiging binnen drie jaar 150 mensen werken. „We doen hier onderzoek en ontwikkeling en volledig geautomatiseerde productie. Dat laatste is redelijk uniek voor de VS. Veel hiervan wordt hier uitgevonden, maar de meeste bedrijven blijven hun productie uitbesteden in lage lonen landen. Dat we dat hier doorbreken wordt door de gouverneur zeer gewaardeerd.”

Officiële felicitatiedocumenten

Gouverneur Charlie Baker van Massachusetts uitte donderdagmiddag vanuit het gouvernement zijn waardering voor het Sonse bedrijf. Diverse afgevaardigden van onder meer de gemeente Canton en het parlement van de staat overhandigden officiële felicitatiedocumenten. Prodrive bewijst volgens hen dat het terughalen van werkgelegenheid kan. Maar Elisabeth Reynolds, industriedirecteur van het wereldberoemde wetenschappelijke instituut MIT in Boston, wilde niet spreken van terughalen van werk. „Ik zie het meer als het creëren van nieuwe banen voor het produceren van hoogwaardige producten. Zonder hightech geen Prodrive en dat bedrijf past daarom uitstekend in ons Bostons ecosysteem."

Om het hightech karakter van zijn bedrijf te benadrukken gaf topman Pieter Janssen van Prodrive zijn presentatie vanuit de elektromagnetische ruimte van het bedrijf in Son. „Toen we 27 jaar geleden met ons bedrijf begonnen hadden we niet gedacht dat we op dit punt uit zouden komen. Onze missie is het maken van betekenisvolle producten met technologie als onze passie en dat willen we ook in de voor ons belangrijke Amerikaanse markt doen. En bewijzen dat automatisering geen werk kost maar werk oplevert.”

Op de groene knop drukken

Toen was het tijd om vanuit Nederland en Amerika op verschillende plekken tegelijk op de groene knop te drukken. Dat bracht een robot in beweging die de opening symboliseerde.

Het oorspronkelijk plan van Prodrive, dat eind 2018 nog werd getroffen door een enorme brand, was om in Boston eenzelfde gebouw te plaatsen als in Son. Dat zou moeten gebeuren in Union Point, een voormalig luchtmacht terrein nabij Boston, waar een nieuwe stad met bedrijventerrein zou worden ontwikkeld. Prodrive trok zich hieruit terug na onregelmatigheden in het beheer van dit project. Volgens Van Gerven is de binnenkant van het pand dat nu wordt betrokken nog steeds gebaseerd op de Sonse systemen.

Volledig scherm Het nieuwe gebouw van Prodrive nabij Boston in de VS. © Prodrive

