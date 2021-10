MC De Linden wil uitbreiden, maar vindt geen plek

SON EN BREUGEL - Huisarts Christian De Groot zit met zijn handen in het haar. Het gezondheidscentrum MC De Linden in Son barst uit zijn voegen. Hij is op zoek naar een grotere praktijkruimte, maar weet de afgelopen twee jaar nog geen geschikt pand te vinden. Hij kijkt ook naar de gemeente voor hulp.

Een patiëntenstop heeft huisarts De Groot nog net niet moeten invoeren. ,,Maar het is 5 voor 12. Wij dreigen echt vast te lopen.” Het probleem van De Groot staat niet op zichzelf. Ook de praktijk Rijnlaan van zijn collegadokter Suzanne Teunisse barst al jaren uit zijn voegen. Zij voert haar praktijk vanuit een woonhuis in de Sonse wijk Gentiaan. Suzanne heeft noodgedwongen begin dit jaar wel al een patiëntenstop moeten instellen. Ook zij is op zoek naar een passende locatie dicht bij haar patiënten. En ook bij Tandheelkundig Centrum Son en Breugel is er een te krappe huisvesting. ,,Zij nemen geen nieuwe patiënten aan”, vertelt De Groot. ,,We zouden graag een huisarts in opleiding en een verpleegkundig specialist willen aanstellen, maar we hebben niet voldoende geschikte spreekkamers.”

Per dag bezoeken ongeveer 200 patiënten de praktijk van De Groot, waaronder veel ouderen met een rollator of scootmobiel. ,,Voor deze vergrijzende patiëntenpopulatie is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk.” Zo ontstond het idee om een nieuw gemeenschappelijk gezondheidscentrum op te richten waar zoveel mogelijk eerstelijnszorg geconcentreerd is en waar zoveel mogelijke veel deskundigen onderling kunnen samenwerken.

Centrumlocatie

Maar waarom kijkt de dokter naar de politiek? Zijn bedrijfsvoering is niet de taak van de gemeente, toch? ,,In principe zijn wij ook gewoon ondernemers en horen we zelf aan geschikte gebouwen te komen. Maar we hebben wel aan de gemeente – al twee jaar geleden – gevraagd of ze wilde meedenken over een plek in het centrum, goed bereikbaar voor de vele ouderen die in het centrum van ons dorp wonen. Want die komen vaak niet omdat het te ver is en voor huisbezoeken heb ik al helemaal geen tijd meer.”

De dokter uit zijn grootste frustratie. ,,We zien telkens dat àlle inbreidingsplekken woonzones worden. We vonden onlangs een stuk grond, maar er moet eerst een gebiedsontwikkeling vastgesteld worden en dan moet het weer voorbij de gemeenteraad. Hopsa, weer twee jaar verder. Tegen die tijd is bij ons een patiëntenstop ook een feit.”

Beperkte mogelijkheden voor de huisartsen

Verantwoordelijk wethouder Jos de Bruin antwoordt: ,,Ik onderschrijf het belang van goede huisartsenzorg en tandzorg. Met beide huisartsenpraktijken lopen al langer gesprekken. De beschikbare mogelijkheden zijn echter beperkt. In het geval van huisartsenpraktijk De Linden bleken eerder besproken opties niet haalbaar. Met huisarts dokter Theunisse proberen we in de omgeving van de bestaande huisartsenpraktijk (in de Gentiaan) iets te realiseren. Dat het huisvestingsvraagstuk niet van vandaag op morgen kan worden opgelost, leidt er inderdaad toe dat de nood bij de huisartsen dermate groot wordt.” Dat vervolgens een beroep op de gemeente wordt gedaan, is volgens de wethouder dan ook begrijpelijk, waarbij hij benadrukt dat er met alle partijen nog steeds constructief overleg wordt gevoerd.