McDonald's na mobiele demonstratie Michael Jackson: 'Geef ons de tijd en ruimte’

BEST - McDonald’s Nederland heeft begrip voor de fans die maandagochtend actie voerden bij het Amsterdamse hoofdkantoor van de fastfoodketen. Een woordvoerder zegt te begrijpen dat sommige fans teleurgesteld zijn dat het iconische standbeeld van de King of Pop is weggehaald bij het filiaal in Best.

Fans van Michael Jackson voerden maandagochtend met een rijdend billboard actie bij McDonald’s Nederland en poppodium Paradiso. Ze zijn verontwaardigd omdat McDonald’s vorige week het standbeeld in Best, dat dat er al 23 jaar stond, heeft verwijderd.

In gesprek

McDonald’s blijft benadrukken dat het standbeeld op termijn weer op een openbare plek ergens in Nederland komt te staan. ,,We begrijpen dat sommige fans teleurgesteld zijn. En daar hebben ze uiting aan gegeven”, zegt woordvoerster Eunice Koekkoek over de actie van vanochtend.

Volgens haar is McDonald’s Nederland momenteel in gesprek met een bekende vertegenwoordiger van de fans. ,,Samen met de eigenaar en de vertegenwoordiger van de fans zoeken we een mooie plek die voor iedereen toegankelijk is”, belooft Koekkoek. ,,We gaan daar zorgvuldig met elkaar naar kijken.”

Te snel gehandeld

Desondanks vinden de fans dat McDonald’s veel te snel gehandeld heeft. Ze hadden liever gezien dat de fastfoodketen met hen in gesprek was gegaan om gezamenlijk een oplossing te zoeken. ,,Helaas heeft McDonald’s er voor gekozen het beeld in alle stilte te verwijderen.”

McDonald’s Nederland vraagt alle betrokkenen om nog even geduld te hebben. ,,Laten we daar even de tijd en ruimte voor nemen. Zodra er een mooie bestemming is gevonden, informeren we daarover.”