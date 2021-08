McDonald's: ‘Standbeeld Michael Jackson keert sowieso niet terug bij vestiging in Best’

Vermiste man fietst van Teteringen naar Oirschot, teruggevon­den via iPhone

21 augustus TETERINGEN/OIRSCHOT - Een vermiste man is zaterdagmiddag door de politie op de Eindhovensedijk in Oirschot teruggevonden via 'zoek mijn iPhone’. Dat meldt de politie op Facebook. Hij vertoonde de laatste tijd wel vaker verward gedrag, daarom had zijn familie hem voorzien van een iPhone.