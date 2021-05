Medewerkers milieustraat Sint-Oedenrode: ‘Niet normaal wat voor moois er soms tussenzit’

SINT-OEDENRODE - Van alle spullen die naar de stort gaan, is nog een heleboel te redden, maken of hergebruiken. Maar dan moet je dat vuil wél goed sorteren. Ronny, Rick en Cor van de WSD laten zien hoe, tijdens de vuurdoop van de drive-thru proef bij de milieustraat in Sint-Oedenrode. En ook wat je zoal tegenkomt.

,,Deze kan nog prima mee”, en ,,die ledikantpoten kunnen na een poetsbeurt zo weer onder een ander bed”, of ,,die airfryer die vanochtend gebracht werd, die zat zelfs nog helemaal nieuw in de doos. Die dame was 20 kilo afgevallen en wilde dat ding niet in huis.”

Werkelijk van alles komen ze tegen, vertellen de mannen van de milieustraat. Of de ‘stort’, zoals het in de volksmond heet. Al dekt dat woord de lading niet, want het is echt niet zo dat er alleen maar rotzooi naartoe gaat, wijst de drive-thru proef uit. Waar voorlopig één keer per week de medewerkers op het ‘spullenplein’ direct na inlevering de boel sorteren, en beoordelen wat in aanmerking komt voor hergebruik of reparatie. ,,Demonteren, een oppoetsbeurt, naar de kringloop, gebruikt voor nieuwe meubels. Kan allemaal”, vertelt Ronny Bukkems, de beheerder hier. Ook checken de mannen welke materialen als grondstof te gebruiken zijn.

Verbrandingsoven

Daar komt weer een auto aan: ,,Ja, ja, kom maar deze kant op”, roept medewerker Cor een keer naar de bestuurder. Die kan al zijn ‘zooi’ in een keer op een lange tafel kwijt. ,,Net zo gemakkelijk als om alles in een keer bij het restafval te kieperen dus. Daar gaat normaal al het ‘overige’ spul naartoe, het afval dat daarna linea recta naar de verbrandingsoven gaat”, weten de mannen. Aan het einde van de dag zijn dat vaak twee volle containers. Nu met de test is er maar een halve gevuld. Verder zijn alle spullen verdeeld en krijgen een tweede kans.

Radio’s, televisies, een portable heliumfles, nog in de doos. Maar de nummer één regel is, niks gaat mee naar huis, en daar houden de medewerkers zich strikt aan. Al komen ze best mooie ‘spullekes’ tegen. ,,Dat gereedschap ziet er nog goed uit”, zegt Cor. ,,En dat strijkijzer ook, al zou ik die zelf niet hoeven”, lacht-ie. Collega Rick pakt een racebaan uit het speelgoedrek. Normaal zou dat direct naar het restafval gaan. ,,Daar kan een ander kindje nog makkelijk mee spelen.”

Circulair ambachtscentrum

,,Niet voor niets is de proef in samenwerking met alle kringloopwinkels in Meierijstad”, vertelt Monique van den Biggelaar, als beleidsmedewerker grondstoffen bij de gemeente Meierijstad ook aanwezig bij deze eerste echte draaidag. ,,Onze gemeente heeft sowieso een ‘circulair ambachtscentrum’, een samenwerking tussen partijen die iets met ‘afgedankte spullen’ doen: van milieustraat tot kringloopwinkel en van ambachtswerkplaats tot Repair Café’.”

,,Het duurzame aspect is belangrijk, maar maximale werkgelegenheid creëren voor de medewerkers van sociaal werkbedrijven WSD en IBN ook”, vindt wethouder Harry van Rooijen (Duurzaamheid). ,,Hoe minder er naar de verbrandingsoven gaat, hoe beter.” En als dit goed gaat, moet de burger het volgens hem uiteindelijk ook merken in de afvalbijdrage. Ook krijgt de proef bij succes eventueel navolging in de rest van Meierijstad.

Volgende week is er weer een draaidag. De komende dagen is weer even als ‘gewoon’ in de straat. Al vinden de mannen dat best jammer: ,,Wie weet wat voor mooie dingen er dan de container ingaan.”