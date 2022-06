Meer dan een ton bij elkaar gewandeld met Son en Breugel Samen Sterker

Yannick is een buitenbeen­tje in biologie, en dat terwijl de Heer­beeck-leer­ling het niet eens in zijn vakkenpak­ket heeft

BEST - Achtduizend deelnemers deden mee aan de eerste ronde van de Biologie Olympiade Junior; twintig van hen bereikten de finale. Yannick Wantenaar, leerling van het Heerbeeck, is één van hen. Zenuwachtig is hij niet. ,,Ik kan me toch niet voorbereiden, want we horen pas tijdens de finale wat er van ons verwacht wordt.’’

8:58