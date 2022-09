Meer evenementen met onversterkte muziek toegestaan in Best, na metingen bij De Bonte Koe

Jaarlijkse herdenking in Best: Joe Mann had Duitse voorouders

BEST - Ook dit jaar herdenkt Best de sterfdag van Joe Mann; voor de 78ste keer. Niet alleen uit respect, maar ook zodat we ons blijven realiseren hoe blij we moeten zijn dat de oorlog ver achter ons ligt. Om ook de jongere generaties erbij te betrekken, gaat de herdenking verder dan ‘alleen maar’ een krans leggen.

14 september