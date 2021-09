Meer ruimte voor scholen in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - In Son en Breugel staan veel veranderingen op stapel op het gebied van onderwijs. Twee basisscholen, De Regenboog en De Krommen Hoek, gaan onder één dak verder in een nieuw schoolgebouw. Basisscholen De Ruimte en De Bloktempel kunnen gaan uitbreiden. Tijdens een politieke avond wordt vanavond gesproken over de invulling van de voorgenomen plannen en de kosten daarvan.

Het nieuwe schoolgebouw moet in 2023 verschijnen op de plek waar nu nog De Krommen Hoek is gevestigd, en meet dan een oppervlakte van 1.500 vierkante meter. Het moet dan onderdak bieden aan 250 leerlingen. In het voorjaar van 2022 wordt gestart met de bouw van de nieuwe school. Het oorspronkelijke bedrag dat voor de nieuwbouw is beraamd voor de nieuwbouw van De Regenboog en De Krommen Hoek valt waarschijnlijk hoger uit. Dit omdat er onder meer extra geld moet worden begroot om aan de door de regering aangepaste klimaatdoelen te voldoen.

Tegen de vlakte

Het schoolgebouw van De Krommen Hoek in Breugel gaat dit einde van dit jaar nog tegen de vlakte, zo is de bedoeling. Leerlingen van deze school vinden dan tijdelijk onderdak in een unit met vier leslokalen op het terrein van De Regenboog. De bovenbouw van zowel De Regenboog als De Krommen Hoek gaan les krijgen in deze tijdelijke huisvesting, iedere school met zijn eigen klas en met zijn eigen leerkracht.

Ook de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de nieuwe school wordt tegen het licht gehouden, en ook de parkeerdrukte wordt onder de loep genomen. De gemeente wil hiervoor een werkgroep in het leven roepen die zich daarover gaat buigen. Buurt en school krijgen een plek in de werkgroep, zo is de opzet. De gemeente gaat op zoek naar een externe partij om hier invulling aan te geven.

600 vierkante meter

Basisscholen De Ruimte en De Bloktempel hebben dringend behoefte aan meer leslokalen. Zij mogen samen een uitbreiding van 600 vierkante meter voor hun rekening nemen. Al in 2018 moest De Bloktempel een leerlingenstop invoeren vanwege de groei van het aantal leerlingen uit de wijk Sionshof. Als gevolg daarvan vonden meer basisschoolleerlingen onderdak bij De Ruimte.

De twee schoolbesturen zien een uitbreiding van de ruimtecapaciteit op één locatie niet zitten. De gemeente had hiervoor wél een sterke voorkeur, maar bij de uitwerking van de plannen bleek uitbreiding op één locatie, De Ruimte, niet haalbaar. Daarnaast hebben beide scholen laten weten dat er ook extra ruimte moet komen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Er wordt nog bekeken of de scholen een extra multifunctionele ruimte kunnen inrichten die geschikt is voor zowel onderwijs als buitenschoolse opvang.