Meespelen met Jeth in Joe Mann Natuurtheater

BEST - Ook deze zomervakantie begroet Jeth de kinderen tijdens vijf voorstellingen in het Joe Mann Natuurtheater in Best. En als klap op de vuurpijl viert Jeth ook nog eens haar verjaardag waarvoor ze iedereen van harte uitnodigt.

Jethbest Jeugdtheater is een onderdeel van Stichting Dorpsplein Evenementen (SDE). Een team van enthousiaste vrijwilligers komt elk jaar met een speciaal programma voor kinderen. ,,En dit jaar is dat al voor de 68ste keer”, vertelt Matjan van de Ven. Hij zit in het bestuur van SDE.

,,De eerste voorstelling hadden we maar liefst 500 toeschouwers. Daar zijn we heel trots op, want we doen echt ons best om afwisseling te brengen in de voorstellingen. De ene keer is het ‘gewoon’ een sprookje, vaak wel in een modern jasje gestoken, de andere keer is het een verhaal waarin het publiek zelf de hoofdrol speelt.” Moos en zijn vader Bram komen elk jaar naar de voorstellingen en genoten enorm van ‘De Bremer Stadsmuzikanten’. Ze vonden het ook dit keer weer ,,Superleuk! En tot volgende week!”

Lichaamstaal

Verhalen lezen in een boek is mooi, maar tijdens een voorstelling ‘beleeft’ men een verhaal veel meer omdat er meer zintuigen worden aangesproken. ,,Kinderen interpreteren ook de mimiek en de lichaamstaal. Dat is goed voor de ontwikkeling van hun sociale vermogens.”

En wat kunnen de kinderen verwachten tijdens Jeth’s verjaardag? ,,Dan treedt er live een band op: De Jeuk Liveband for Kids. Natuurlijk wordt er muziek gespeeld, maar in feite is het ‘meespeeltheater’. Jan Pladijs en zijn medemuzikanten spelen bekende hits, denk bijvoorbeeld aan de Vogeltjesdans, MegaMindy en Samson (van Gert). Ze nodigen de kinderen uit om mee te dansen en te zingen, alles met een knipoog naar de volwassenen en een vleugje absurde humor. O ja, en dit jaar verkopen we aan de kassa ook drankjes en andere versnaperingen.”

Kaartjes in de voorverkoop zijn goedkoper dan kaartjes bij de kassa. Kijk voor meer informatie over de voorstellingen en de kaartverkoop opjethbest.nl