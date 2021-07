Meierijs coronaboek voor goed doel brengt al 13.000 euro op

Video Ex-beroepsmi­li­tair Bjorn uit Best trouwt nu mensen op ‘Keltische wijze’

19 juli BEST - Op missie in het met landmijnen bezaaide Bosnië begon hij met mediteren. Inmiddels is Bestenaar Bjorn Roos (43) militair af en trouwt hij mensen in door hem vormgegeven Keltische ceremonies. ,,Het klinkt vast zweverig, maar ik ben tegelijkertijd ook 'down to earth’ hoor.”