Meierijstad ‘bereid tot gesprek’ over andere locatie varkensstal Nijnsel

MEIERIJSTAD - De megastal met 18.000 varkens aan de Lieshoutseweg in Nijnsel is definitief van te baan. Maar staat daarmee ook een punt achter het dossier? Wat varkenshouder Thomas Verhagen betreft niet. Hij wacht nu af waar de gemeente mee komt. Die is in elk geval ‘bereid tot een vervolgoverleg’.

De Raad van State stelde vorige week vast dat de gemeente Meierijstad de vergunning voor de stal terecht heeft geweigerd, vanwege het in 2017 aangescherpte provinciebeleid. Tot opluchting van omwonenden, die zich de afgelopen vijf jaar verzetten tegen de plannen. Wat Verhagen betreft ligt de bal nu bij de gemeente. ,,We zijn ooit met dit plan begonnen omdat ons bedrijf in Mariahout dichtbij de bebouwde kom staat”, licht hij toe. ,,Daar hebben we toen afspraken over gemaakt: we stoppen daar met gesloten beurzen, zonder dat we er een vergoeding voor krijgen. Maar dan zouden we ons bedrijf wel in Nijnsel verder kunnen ontwikkelen. Dat valt nu weg. Maar wij moeten intussen wel onze afspraken in Mariahout nakomen: daar gaan we nu afbouwen en de stallen slopen.”

Lees ook Stal met 18.000 varkens in Nijnsel definitief van de baan na uitspraak Raad van State Lees meer

Weinig draagvlak

Meierijstad werkte tot aan 2017 juist mee om de verplaatsing mogelijk te maken. ,,Nu deze optie van de baan is, wacht ik af waar de gemeente mee komt.” De kans dat Meierijstad alsnog een locatie van vergelijkbare grootte in de aanbieding heeft, lijkt op voorhand echter nihil. Voor een stal met 18.000 dieren lijkt weinig draagvlak. ,,Het idee is ook nooit geweest om in één keer 18.000 varkens aan de Lieshoutseweg neer te zetten; we zouden sowieso gefaseerd bouwen. Maar we kwamen hier wél terecht omdat het de mogelijkheid bood om ons bedrijf te ontwikkelen: daar is de gemeente ook zelf bij geweest door zo'n groot bouwblok aan te bieden.”

Ook Verhagen ziet in dat de tijdgeest sinds de eerste plannen is veranderd, en zegt er weinig voor te voelen om opnieuw een moeizaam traject met veel maatschappelijke weerstand in te gaan. ,,Al heeft de gemeente dat zelf niet als argument genoemd. Er is nooit gevraagd: kun je niet terug naar maximaal 9.000 dieren?”

Gemeente ‘bereid tot verkenning’

De gemeente Meierijstad vindt niet dat ze Verhagen in beginsel iets verschuldigd is. Een woordvoerder wijst erop dat ze naar de ondernemer toe altijd een slag om de arm heeft gehouden omdat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden. Wel is de gemeente bereid ‘om een (gezamenlijke) verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor vestiging van een varkenshouderij op een bestaande locatie’, laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten.