Meierijstad gaat statushouders veel meer bij de hand nemen: ‘Het werkt als je méér investeert in beginfase’

VEGHEL - Statushouders die in Meierijstad komen wonen, 'zwemmen’ tot nu toe veel te veel. Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet. Daarom wordt deze groep in een nieuw project veel meer bij de hand genomen dan voorheen om goed in te burgeren.

Het opzetten van PIM (Participatie in Meierijstad) Welkom, zoals het project heet, heeft alles te maken met de nieuwe wet Inburgering die in januari ingaat. Daarbij voelt Meierijstad meer ruimte om de regie te kunnen nemen over de inburgering van statushouders.

En dat is nodig, aldus Nelinka Biesheuvel, regisseur nieuwkomers bij de gemeente. ,,Statushouders waren afgelopen jaren zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Ze moesten bijvoorbeeld zelf hun taalles regelen. Er was echt een wildgroei aan bedrijfjes die taalcursussen aanboden. Vaak van slechte kwaliteit. We zagen dat het niet werkte. Je vraagt dan bijvoorbeeld veel te veel van mensen die analfabeet zijn.”

Activiteiten en leren van taal en cultuur

Bij PIM Welkom werken de gemeente Meierijstad, Vluchtelingenwerk, ONS Welzijn, Welzijn de Meierij, IBN en de WSD samen. Het gaat daarbij om een combinatie van zogeheten participatieactiviteiten en het leren van taal en cultuur. Op die manier kunnen statushouders op verschillende terreinen tegelijk inburgeren. ,,Zodra in een azc bekend is dat een statushouder in Meierijstad komt wonen, zoeken we hem of haar op”, zegt Munira Ibrahim, die zich binnen de gemeente bezig houdt met de inburgering. ,,We willen de link tussen de azc’s en de gemeente versterken.”

Quote We willen de link tussen de asielzoe­kers­cen­tra en de gemeente versterken Munira Ibrahim

Zo kan Meierijstad al in het azc het gesprek aangaan om te kijken wat de beste begeleiding voor iemand is, hoe iemand het beste kan inburgeren. ,,Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen mensen. Zo zijn er vluchtelingen die analfabeet zijn, maar ook vluchtelingen die hoog opgeleid zijn, en alles daartussen. Zo kan het cultuurverschil met Nederland heel groot zijn, maar ook wat minder groot. Je moet maatwerk bieden.”

Biesheuvel noemt een voorbeeld: ,,Waar je zag dat taalbureautjes bijvoorbeeld alleen overdag de taalcursus aanboden en een statushouder zelf zo'n bureautje uitkoos, kan je nu kijken of het wel zo handig is als een statushouder overdag taalles krijgt. Soms werkt een statushouder en is 's avonds veel praktischer.”

Andere statushouders als rolmodellen

Ibrahim benoemt nog een belangrijk element van PIM Welkom. ,,Het inzetten van sleutelfiguren. Denk aan statushouders die een paar jaar geleden vluchtten en inmiddels redelijk zijn ingeburgerd. Zij kunnen de nieuwe statushouders helpen, vertellen waar zij tegenaan liepen. Ze zijn voor de nieuwe statushouders echt een rolmodel, ze kunnen zien waar ze over een paar jaar zelf ook kunnen staan.”

Meierijstad wil meer doen dat wettelijk gezien hoeft, stelt wethouder Menno Roozendaal: ,,We zijn al twee, drie jaar met pilots bezig. Inburgering en integratie moeten veel meer samen gaan. Het werkt als je méér investeert in de beginfase en alles onder één paraplu brengt.” Ibrahim ziet ook het resultaat daarvan. ,,Als je kijkt naar bijvoorbeeld arbeidsparticipatie dan zie je dat Meierijstad eerst onder het landelijk gemiddelde zat en er nu boven.”

Volledig scherm Wethouder Menno Rozendaal heeft grote verwachtingen van PIM Welkom. © gemeente Meierijstad