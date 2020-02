Meierijstad sluit gemeentewerf aan de Eerschotsestraat

SINT-OEDENRODE - Gemeente Meierijstad gaat de werkzaamheden in de openbare ruimte vanaf het voorjaar 2020 uitvoeren vanuit twee gemeentewerven, in plaats van drie. Ze zullen niet langer gebruik maken van de uitvalsbasis aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. Op die manier bespaart de gemeente kosten.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht. Voor inwoners verandert er niets, staat in het bericht. De milieustraat in Sint-Oedenrode blijft open. Door de verhuizing kunnen personeel, materiaal en materieel efficiënter ingezet worden, schrijft de gemeente.

Het werk van de buitendienst is opgedeeld in een groene en een grijze tak. Groen verzorgt onderhoud van de bomen, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en plaagdierenbestrijding. Grijs ontfermt zich over werkzaamheden aan wegen en paden, gladheidsbestrijding en bebording. Het groene team huist op de werf in Schijndel. De werf in Veghel wordt de uitvalsbasis voor grijs.

Deze verhuizingen komen voort uit het samenvoegen van de buitendiensten van de drie voormalige gemeenten. Alle andere afdelingen fuseerden al eerder, de buitendienst doorliep een eigen ontwikkeltraject. Doordat de werkzaamheden van de buitendienst in de afgelopen jaren veranderd zijn, hebben ze het plan nu opnieuw ingericht.

Toekomst gemeentewerf Eerschotsestraat