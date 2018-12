Memorabel monument Best

Aan dat inmiddels monumentale postkantoor hebben Nico Vogels en Hein van Elderen goede herinneringen. Zij begonnen hun carrière bij de PTT in 1955. Eerst als hulpbesteller: een soort vliegende kiep, opdraven waar op dat moment iemand nodig was. Dat kon dus ook betekenen dat ze ’s nachts in Eindhoven aan het werk moesten, op de fiets, weer of geen weer. Maar uiteindelijk kregen ze een vaste aanstelling als postbesteller in Best.