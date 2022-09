Mensen zijn thuis in September: ‘Vooral de dames schillen graag aardappelen’

BEST - Een bewoner steekt beide armen in de lucht. ,,Het is het hier heerlijk”, roept hij. Deze man verblijft in September, een woonhuis voor ouderen die vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

De 93-jarige man geniet van de bedrijvigheid rondom het woonhuis. Zijn hoed biedt bescherming tegen de zon. ,,Het is hier een klein paradijs. Ik krijg lekker eten, word goed verzorgd en slaap heerlijk in mijn bed.”

Quote We vinden het belangrijk om mensen écht te leren kennen. Alleen dán kunnen we hen de juiste aandacht geven Karin van Heck

,,We hebben hier aan de Veldweg 24 appartementen”, zegt leidinggevende Karin van Heck. ,,Alles draait om leefplezier. Mensen zijn thuis bij September. Het dagelijks leven wordt niet geleid door een vast dagritme, maar afgestemd op de behoefte van bewoners. Hoe staat iemand in het leven, wat zijn hun gewoonten en hoe ziet hun belevingswereld er uit? We vinden het belangrijk om mensen écht te leren kennen. Alleen dán kunnen we hen de juiste aandacht geven.”

Uitslapen kan gewoon

Karin van Heck vertelt hoe haar team ‘leefplezier’ in praktijk brengt. ,,We ontbijten ’s ochtends samen, maar willen bewoners uitslapen of een persoonlijk ontbijt op hun kamer? Dat kan ook.”

,,Onze medewerkers lunchen altijd samen met de bewoners zodat ze zien of mensen genoeg eten en drinken of hiertoe aangespoord dienen te worden. Bewoners helpen zelf bij de avondmaaltijd. Vooral de dames schillen graag aardappelen of dekken de tafel.”

Twee huishondjes Babu en Mazzel

Boomertje Babu huppelt binnen en bedelt om een koekje. ,,We hebben twee boomertjes in huis: Babu en Mazzel. Babu’s baasje overleed en de bewoners waren gek op dit hondje. Babu vond hier een nieuw baasje en slaapt bij hem op de kamer. Bewoners helpen om de hondjes uit te laten en we beleven allemaal plezier aan hen. Onze medewerkers zijn niet taakgericht, ze zijn overal inzetbaar. Bij de verzorging, activiteiten, boodschappen doen met bewoners, een ijsje eten of fotoboeken kijken.”

Woonhuis September is een particulier initiatief, het eerste in Brabant en sinds februari 2021 gevestigd in Best. Bewoners kunnen zich vrij bewegen en zelf naar buiten om een wandeling te maken. ,,We vinden persoonsgerichte zorg belangrijk en zijn een open huis. Gesloten deuren geven onrust. Verwanten kunnen ook altijd binnenlopen en zelfs logeren. Laatst wilde een dochter een nachtje overblijven in onze logeerkamer. En net als vroeger genoten moeder en dochter ervan om ’s ochtends samen te ontbijten.”

Quote Mits ze geen gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving, wonen ze hier tot hun laatste levensdag. Karin van Heck

Volgens Van Heck is het een misverstand dat alleen rijke ouderen in September kunnen wonen. ,,Onze bewoners bezaten veelal een eigen huis dat ze verkochten. Hier betalen ze huur, servicekosten en een eigen bijdrage in zorgkosten na rato van hun inkomen. Verschillende Bestenaren vonden hier hun nieuwe thuis. Wij zorgen voor mensen met verschillende stadia van dementie. Mits ze geen gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving, wonen ze hier tot hun laatste levensdag.”

Op 10 september heeft Woonhuis September open dag. Geïnteresseerden dienen een afspraak te maken via 06-401 160 80 of karin.vanheck@wonenbijseptember.nl.