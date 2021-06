Met de opening van Pizzani heeft Son en Breugel vier pizzeria’s. ‘De mensen hebben nu iets te kiezen’

Nieuwsgierig gluurden mensen afgelopen weken al bij de voormalige cadeauwinkel MOOIJ aan het 17-Septemberplein 1A naar binnen en zagen dat het pand nog tot afgelopen maandag helemaal leeg was. Ze vroegen zich af of openen op 1 juli wel haalbaar zou zijn. Peters: ,,Wij hebben een interieur dat in één dag te plaatsen is. We zijn er klaar voor.”

Kneepjes van het vak

‘Capo della pizza’ Django Baten, oftewel: ‘hoofd van de pizza’s’ heeft jaren in Amsterdam pizza’s gebakken en leerde ook de kneepjes van het vak van Italiaanse vrienden. Toen Peters hem belde of hij zin had in een avontuur was zijn antwoord ‘ja’. Baten: ,,Ik vind het leuk om mensen iets aan te leren. Voor de bezorgers is het vaak hun eerste bijbaantje en pizzabakkers in spe mag ik leren hoe ze pizza’s met een dunne bodem en met ingrediënten afkomstig uit Italië moeten bakken. Ze hoeven geen koksopleiding te hebben gehad. Ze krijgen hier de instructies om onze pizza’s te kunnen bakken.”

De naam Pizzani, het logo en het hele plan erachter was twaalf jaar geleden al bedacht. Maar Peters had er als eigenaar van twee hotels in het Belgische Blankenberge helemaal geen tijd voor om het ten uitvoer te brengen. Tot de coronamaatregelen kwamen. Peters: ,,De hotels draaiden tijdens de lockdown op een lager pitje en dan heb je tijd om na te denken en oude plannen op te pakken.” In een van zijn hotels begon hij een pizzeria. ,,Dat liep als een tierelier. Spannend was wel of het na de lockdown nog steeds een succes zou zijn. En dat bleek het geval.”

Genoeg mensen vinden, dat is de uitdaging

Peters had de smaak te pakken en begon in november 2020 een Pizzani in Eindhoven en een paar maanden later eentje in Waalre. En vandaag dan de opening in Son en Breugel. Maar daar blijft het niet bij. Peters: ,,Ik wil in alle dorpen aanpalend aan Eindhoven een Pizzani starten. Het openen is niet de uitdaging. Genoeg mensen vinden, bezorgers en pizzabakkers, daar staat of valt het mee. Dat is ons op de andere locaties goed gelukt en dat gaat ons in Son en Breugel ook lukken.”