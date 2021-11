Met een attentie waardeert Meierijstad haar mantelzorgers

Nieuwsgierig kijken Theo (84) en Nellie (83) Quivooij in de tas. Ze zijn blij met de blijk van waardering en de inhoud die door Rooise ondernemers is verzameld. Tussen de verzorgingsproducten bespeurt Theo gevulde speculaas. ,,Dat gaat er wel in. En het notieboekje? Toevallig gebruikte ik vanochtend het laatste blaadje voor de boodschappen”, lacht Quivooij.

Val op de kermis

Vijftien jaar geleden brak zijn vrouw verschillende botten bij een val op de kermis. ,,Onze kleinkinderen wilden in de botsautootjes, mijn vrouw kocht muntjes en miste de afstap. Ze lag weken in het ziekenhuis, kwam thuis en ik verzorgde haar. Ze knapte op, maar sinds een halfjaar gaat het bergafwaarts.”

,,Ik dacht de hele wereld aan te kunnen, maar had het mis. Ik raakte in een dip en zocht hulp bij Welzijn de Meierij. Nu gaat mijn vrouw één dag per week naar de dagbesteding en een vrijwilligster wandelt een middag met haar of doet een spelletje. Dan ben ik even vrij van zorgen en dat is een opluchting.”

Een ommetje doet deugd

,,Een ommetje langs de Dommel of een praatje met gasten van Zorgcentrum Odendael doet deugd. Contact met anderen is voor mij belangrijk. Ik begrijp dat coronamaatregelen de mantelzorgbijeenkomst op het gemeentehuis onmogelijk maakt. Maar ik genoot van zo’n gezellige middag.”

Martien Vervoort ontvangt een attentie vanwege mantelzorg voor zijn zoon. ,,Mijn zoon woont zelfstandig, maar heeft borderline en zoekt elke dag bij ons zijn rust. Hij heeft begeleiding, maar mijn vrouw Mieke en ik helpen hem waar nodig.”

Zelf nog niet toe aan mantelzorg

Hoewel mevrouw Vervoort COPD heeft en haar man een herseninfarct kreeg, zijn ze zelf nog niet toe aan mantelzorg. ,,We weten dat er eventueel ondersteuning is en dat is een fijne gedachte. En deze attentie? Uiteraard zijn we blij met de goede bedoelingen maar de inhoud? Er zijn anderen die dit harder nodig hebben. Vroeger hielpen we elkaar zonder er een dubbeltje voor te krijgen.”

In Sint-Oedenrode bezorgden vrijwilligers vijfhonderd attenties aan mantelzorgers. Totaal boden de gemeente en welzijnsorganisaties 1757 attenties aan in Meierijstad. Roozendaal: ,,Hiermee staan we stil bij de vele mantelzorgers die het hele jaar zorgen voor iemand die zij liefhebben. Mantelzorgers zijn onmisbaar en dat waarderen wij enorm.”