Met een drone houdt Rijkswaterstaat ‘omrijders’ rond Eindhoven in de gaten tijdens het werk aan de A2/N2

Bemestings­les­sen en menselijke piramides: boeren bouwden aan hun toekomst in Nijnsel

NIJNSEL - Stikstof speelde nog niet, maar wel kregen boeren al vanaf half jaren twintig les in schei- en bodemkunde en bleven ze soepel door te marcheren en menselijke piramides te bouwen. Tal van opmerkelijke zaken in het boek van Piet van Erp (75) over ruim veertig jaar geschiedenis van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand in Nijnsel.

8 augustus