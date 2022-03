Met een rode biet uit eigen tuin een roze pizza bakken

BEST - De komende vier maanden stappen vijf kinderen uit groep vijf wekelijks op de fiets om te gaan moestuinieren op Campus Vitaal. De bedoeling is dat er op 17 juni op basisschool De Zevensprong gekookt gaat worden met ingrediënten die ze dan net zelf hebben geoogst. Bijvoorbeeld met rode biet een roze pizza bakken.

Lotti Erkelens, groencoördinator op De Zevensprong, is elke week van de partij. ,,De moestuin is een vorm van groen onderwijs dat op termijn echt wordt ingebed in het lesprogramma. Nu is het nog een aanvulling op het rekenonderwijs, straks vormt het een volwaardig onderdeel en vervangt het iets dat nu nog in de klas gebeurt.”

De Zevensprong kiest voor Campus Vitaal omdat ze vooral meer ruimte bieden. ,,Meer ruimte dan wij op het schoolplein hebben. Hoewel we de tuin zelfstandig kunnen draaien, willen we ook bekijken of mensen die bij de Campus werken er een rol in kunnen vervullen. Dat zou een mooi bijkomend voordeel zijn. Kinderen moeten dan gaan samenwerken met andere mensen. Jong en oud samen aan de slag.”

Hans Hendriks, begeleider bij Campus Vitaal, ziet dat ook wel zitten. ,,We hebben hier de belevingstuin, die is toch al gauw zo’n 144 vierkante meter. Een paar mensen binnen Campus Vitaal vinden het leuk vinden om daarin te werken, maar het is een hele klus om dat allemaal bij te houden. Daarom is het fijn dat we dat nu samen met de kinderen kunnen gaan doen. Zij gaan een aantal van de moestuinbedden activeren. Wij planten ook fruit, zoals peren en pruimen. Daar wordt likeur van gemaakt door Puur Dutch, de ambachtelijke stokerij in Best.”

Niet stilzitten als er niks te doen is in de tuin

De leerlingen zijn enthousiast, volgens Erkelens. ,,Ja, lekker weg onder schooltijd. Dat is natuurlijk altijd leuk. Er wordt een logboek bijgehouden waarin ze schrijven wat er allemaal is gebeurd in de tuin en wat hun eigen bijdrage is geweest. Ook vertellen ze erover in de klas. Als er eens wat minder in de tuin te doen is, gaan we in de Campus met hout aan de slag. Nestkastjes maken, of kratten waar we kruiden in kunnen doen.”

Het geeft ook een ‘boost’ aan de ouderbetrokkenheid, na de coronatijd waarin zij niet of nauwelijks iets konden doen op school. Nu kan er elke week een ouder meefietsen naar de moestuin. ,,Een ander voordeel is dat de juf gedurende een paar uur een wat kleinere groep dan normaal onder haar hoede heeft. Dan kan ze haar aandacht nog beter verdelen.”