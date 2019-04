Met Radio JND uit Best de regio verbinden

Oprichters en radio-dj’s Danny Canters en Jan Molenberg vertellen hoe de radiozender groeide tot een van de grotere spelers in regio Eindhoven. ,,Toen we in 2016 startte als internetstation zagen we dat gewoon als hobby. Het doel was om een leuke mix te maken, die heel de dag door lekker te beluisteren was. Niet gefocust op één genre, maar een mix van allerlei muziekstijlen. Net zoals in het café zeg maar”, vertelt Canters. Zijn collega Molenberg had al een verleden in de radiowereld en samen hadden ze een artiestenbureau, dus in ‘het wereldje’ zaten ze al enigszins.