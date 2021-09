Met ’t Roois Theater speuren naar Jacob Kien

Een tijdreis maken door het verleden en onverwacht terechtkomen in de verkeerde tijd tussen hedendaagse boeven. Dat kan zomaar gebeuren tijdens de theaterpresentatie ‘Vermist’ van ’t Roois Theater. Hoe dat kan? De jonge actrices die bezoekers uit hun comfortabele terrasstoelen lokken om met hen de stichter van het pakt Jacob Kien te zoeken, drukten op de verkeerde knop van de tijdmachine. Dat moet opnieuw.

Deelnemers stappen weer in de tijdmachine, de reddingsvesten aan, de denkbeeldige veiligheidsgordels vast en nu gaat het goed. Het publiek komt terecht tussen agenten uit de achttiende eeuw die met hen rond de vijver en via het pontje speuren naar de vermiste Jacob Kien. Onderweg komen ze allerlei figuren tegen waaronder holbewoners, acteurs in naaktpakken of een makelaar die een oude woning aanprijst als nieuw. Er wordt getrouwd, geroddeld en een denkbeeldige kip geroosterd: kortom een theatrale tijdreis met veel verrassingen.

Grondlegger

Emile Kalmann voorzitter van ‘t Roois Theater: ,,Vanwege corona kon onze jubileumtentoonstelling afgelopen zomer in park Kienehoef niet doorgaan. We legden contact met de eigenaren van Helden van Kien en bedachten als alternatief een theaterspel rond Jacob Kien, de grondlegger van dit gebied. Maar ja, Kien was een voorbeeldig man, geen misdadiger, geen piraat. Dus vertellen we ons eigen spannende verhaal en beelden dat uit. We lokken terrasbezoekers in groepjes mee door het park en loodsen hen op een boeiende manier door de droom van Jacob Kien.”

Regisseur Tamar Kocken: ,,Meestal werken we vanuit bestaande teksten. Dit zelfgeschreven verhaal is voor ons een nieuw concept. Er is ook ruimte voor interactie met het publiek en dat vergt improvisatie van de acteurs. Dat is soms moeilijk maar is er niet direct een passend antwoord? Dan houden ze zich gewoon Oost-Indisch doof en gaan verder met hun eigen tekst”, lacht Kocken.

De reis door de tijd van Jacob Kien om zijn verblijfplaats te vinden belooft een ‘vossenjacht’ te worden met veel verassingen. ’t Roois Theater speelt op zondag 3 oktober tussen 13.30 en 17.30 uur. De parkwandeling start zes keer vanaf het terras van De Helden van Kien. Deelname aan deze familievoorstelling is gratis. Op www.deheldenvankien.nl staan de starttijden vermeld.