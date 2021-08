Metershoog Michael Jackson-beeld wacht in Nuenense loods al twee jaar op nieuwe plek: ‘Ik hoop dat iemand het aandurft’

Kijken, ruiken en proeven tijdens Barbecue Spektakel

21 augustus SON EN BREUGEL - Wie denkt dat barbecueën alleen maar iets is voor in de achtertuin of op de camping heeft het mis. Er bestaan zelfs Open Nederlandse Culinaire BBQ Kampioenschappen. Op 28 en 29 augustus gaan tien teams in Son en Breugel de strijd met elkaar aan.