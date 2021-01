Mia bracht dronken stamgasten veilig thuis

Kosten voor hulp in het huishouden rijzen de pan uit in Best: ‘Ook mensen met hoger inkomen kloppen aan voor subsidie’

9:01 BEST - Steeds meer inwoners van Best kloppen aan bij de gemeente voor gesubsidieerde hulp in de huishouding. Ook mensen die voorheen ‘de poets’ zelf betaalden, of ondersteuning kregen van bijvoorbeeld vrienden of familie. ,,De rem is weg.”