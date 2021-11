Mieke strikte ‘jongere’ vent in dancing

Sonse minibieb met sintcadeau­tjes doorslaand succes

SON EN BREUGEL – Normaal gesproken staan er boeken in de minibieb van Betty Heijmans in Son en Breugel. Maar met het oog op 5 december vraagt ze cadeautjes voor kinderen in gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De actie is een succes.

