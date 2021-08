MijnED-fotograaf Bert de Graaf: Fotograferen is kijken, zien en klikken

Pater Pushpa neemt afscheid: ‘Ik bid voor u, blijft u ook voor mij bid­den?’

1 augustus SINT-OEDENRODE Elf jaar heeft de uit India afkomstige pater Pushpa zich ingezet als priester in Nederland. Maar de op missie gezonden priester is weer teruggeroepen naar zijn geboorteland om daar een door corona overleden priester te vervangen. In Noord-Brabant was pater Pushpa de meeste jaren woonachtig in Nijnsel en actief voor de Heilige Oda-parochie. De laatste jaren was hij werkzaam als kapelaan in Bergeijk en omstreken.