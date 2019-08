Miljoenenstrop voor bouwer Janssen de Jong door corruptieschandaal bij dochterbedrijf op Sint-Maarten

Video Brand in stapel matrassen bij afvalver­wer­ker Baetsen in Son en Breugel

27 augustus SON - Bij afvalverwerker Baetsen aan Ekkersrijt in Son is maandagmiddag rond 15.15 uur brand uitgebroken in een stapel matrassen die op het buitenterrein lagen van het bedrijf. De brand was snel onder controle, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.