Mimi de Cock uit Rooi is al een eeuw nergens bang voor

Man (32) uit Best ernstig gewond aan hoofd na ruzie in pension in Best, verdachte opgepakt

10:42 BEST - Bij een ruzie in een pension aan de Bosseweg in Best is woensdagavond rond 21.30 uur een man gewond geraakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Polen, zo meldt de politie. Er is een 43-jarige verdachte opgepakt. Ook hij is van Poolse afkomst.