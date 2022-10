Minder meldingen van overlast door jongeren in Wilhelminapark Best: ‘Politie blijft situatie in de smiezen houden’

Scooter­dief zonder rijbewijs en met drugs op zak loopt tegen de lamp bij verkeers­con­tro­le in Best

BEST - Tijdens een verkeerscontrole van de politie langs het Beatrixkanaal in Best is dinsdagochtend een scooterdief tegen de lamp gelopen. De man was bovendien niet in het bezit van een rijbewijs en had wat drugs en contant geld bij zich.

