Miniaturen geven uniek inkijkje in de Tweede Wereldoorlog; museum Historama Wereld van start in Best

Video Brand in meterkast en op dak van autobe­drijf op Ekkersrijt

SON EN BREUGEL - Op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel is zondagmiddag brand ontstaan bij autobedrijf CarProf. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse. Het gaat om een brand die in de meterkast van het bedrijf woedde. Later schoot de brand door naar het dak. De schade is fors.

6 maart