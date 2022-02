‘Minstens 600 nieuwe appartementen rond station Best’, ontwikkelaar wil miljoenenproject deels uitvoeren

Voor 30.000 euro aan kleding gestolen in Sint-Oedenrode, dieven na achtervol­ging opgepakt

SINT-OEDENRODE - In een kledingwinkel in Sint-Oedenrode is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Hierbij werd er voor ongeveer 30.000 euro aan kleding buit gemaakt. Een achtervolging op de verdachten via onder meer de A50 en A2 volgde. De dieven, twee mannen van 20 en 30 jaar uit Den Haag, werden uiteindelijk aangehouden in de buurt van Sint-Michielsgestel.

