Missie van theewinkel EEHT in Best geslaagd

Bij de Bestse lunchroom, theewinkel en werkatelier EEHT werken mensen die vanwege een beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen of willen werken. Stichting Cello, waar EEHT onder valt, heeft diverse initiatieven ontplooid waar deze mensen aan de slag kunnen. Er worden talentgesprekken gevoerd om vast te stellen waar iemand het best op zijn plaats is. Zo kun je bij EEHT kiezen of je in de keuken wilt werken, het leuk vindt om gasten te ontvangen of toch liever rustig aan de gang gaat in het atelier.