Modelbouw, een virus waar je nooit meer van geneest

In museum HistoramaWereld in Best konden de bezoekers afgelopen weekend de bouwers aan het werk zien van drie verschillende modelbouwclubs.

Geconcentreerde blikken bij de bouwers van schaalmodellen, afgelopen weekend in HistoramWereld in Best.

,,Vroeger was het een hobby die vooral op zolders werd uitgevoerd. Tegenwoordig is dat anders”, vertelt Stefan Mertens. Hij richtte Scale Models For Vets op toen hij 42 was. Nu ben ik bijna 50 en heb ik al veel mensen kunnen helpen die net als ik een geüniformeerd beroep hebben en een trauma opliepen tijdens hun werk.”

Rust en ontspanning

Mertens: ,,Door deze hobby heb ik eindelijk de rust en ontspanning gevonden waar ik naar op zoek was. Wanneer ik bezig ben met het bouwen van een model op schaal valt alles van me af en krijg ik rust in mijn hoofd. Het is daarom dat ik deze stichting in het leven riep.”

,,Via modelbouwmiddagen en -avonden willen we ook andere veteranen helpen,” aldus Mertens. ,,Doordat je geconcentreerd bezig bent met bouwen kun je je problemen even opzij zetten. Het heeft veel raakvlakken met mindfulness, maar we geven geen therapie.”

'Modelbouw heeft veel raakvlakken met Mindfulness.'

,,Naast deze bijeenkomsten hebben we ook veel veteranen financieel kunnen helpen. Vaak ontvangen we materialen die mensen nog ergens thuis hebben liggen. Die dozen vullen we aan met verdere benodigdheden. Deze worden dan naar hen opgestuurd. Op onze website www.scalemodelsforvets.nl kun je daar alles over terug vinden", gaat Mertens verder. ,,Naast modelbouwbijeenkomsten kun je ook online deelnemen. Op deze wijze kwamen we in contact met de bedenkers en uitvoerders van HistoramaWereld in Best.”

Rob Mutscheler verzorgt de PR voor Historama-wereld bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best. ,,Historama-wereld vertelt verhalen voor een belangrijk deel met behulp van schaalmodellen. Dan is het een logische stap dat je deze mensen ook een podium geeft.”

Tekst en uitleg

Via Stichting Scale Models For Vets, werd contact gelegd met de International Plastic Modellen Society (IPMS) en Twenot, een Nederlandse organisatie die zich vooral richt op modelbouwers van militaire voertuigen. Deze drie modelbouwclubs gaven afgelopen zondag tekst en uitleg over hun hobby.

Quote Doordat je geconcen­treerd bezig bent met bouwen kun je je problemen even opzij zetten Stefan Mertens, Oprichter Scale Models For Vets

Bas Slaats van Twenot vertelt: ,,We bestaan al sinds 1976. Op onze website valt daar alles over te lezen. Vooral in de provincie Noord Brabant begint modelbouw weer uit het stoffige kamertje te kruipen. We denken dat dat te maken heeft met het feit dat in buurland België de belangstelling voor deze hobby in nagenoeg elke stad aanwezig is. Brabant organiseert regelmatig grote modelbouwbeurzen, maar in Best is dat anders. De combinatie van prachtige diorama's en dit podium voor onze hobby werkt naar twee kanten.”

Jean en Marius van Boekel uit Mill zijn afgereisd naar Best nadat ze eerder die week hoorden over deze dag. Marius wil weten hoe het allemaal werkt. Van Boekel: ,,Vroeger heb ik wel eens iets met modelbouw gedaan. Wie weet ga ik er na vandaag toch weer iets mee doen.”

,,Onze missie is dan geslaagd”, vertelt Bas Slaats van Twenot. ,,Niets lastiger dan nieuwe leden vinden. Gelukkig helpt het dat naast modelbouwdozen, tegenwoordig ook de computer en 3-D printer worden ingezet.”

,,Modelbouw is een virus waar je nooit meer van geneest.” aldus deze kenner.